"Это спасет нас от "Орешника". Что Киев потребовал у Вашингтона

Украина хочет получить от Запада новые комплексы противоракетной обороны

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Первое боевое применение ракетного комплекса "Орешник" по объекту на территории Украины было в основном предупреждающим. Однако киевские власти немедленно использовали это как предлог для новых требований Западу. По сообщениям местных СМИ, Зеленский просит у США системы противоракетной обороны, способные перехватывать боевые блоки баллистических ракет средней дальности. Об очередных "хотелках" Киева — в материале РИА Новости.

Курс на эскалацию

С момента удара ракетой комплекса "Орешник" по объекту украинского ВПК в Днепропетровске (предположительно, по "Южмашу") прошла почти неделя, однако украинская сторона так и не выложила в Сеть кадры с места прилетов. Обычно Киев в целях пропаганды публикует такие материалы сразу же, убеждая население в том, что российский удар отразили, разрушения — в пределах допустимого и вообще ракет у Кремля осталось на "один-два залпа". Молчание официальных лиц говорит об одном: "Орешник" угодил точно в цель.

Кадр видео удара по Днепропетровску Источник изображения:

Тем не менее, по данным украинских СМИ, Киев эта демонстрация военных возможностей Москвы откровенно напугала. До такой степени, что Зеленский запросил у Байдена комплексы противоракетной обороны, способные перехватывать боевые блоки "Орешника". С одной стороны, маловероятно, что Вашингтон согласится. Во-первых, это опять эскалация. Во-вторых, далеко не факт, что США готовы поделиться с вассалом такими системами. Они нужны Пентагону в первую очередь для сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea

С другой стороны, Байден под конец своего президентского срока делает все возможное, чтобы Трампу не удалось быстро завершить конфликт. Действующая администрация одобрила поставки Украине 500 зенитных ракет для комплексов Patriot и NASAMS, разрешила наносить удары западным высокоточным оружием вглубь "старой" российской территории, тайно запросила у конгресса еще восемь миллиардов долларов для финансирования киевского режима. Отправка систем ПРО вполне укладывается в эту стратегию.

Американская "Эгида"

Но вариантов у американцев немного. Киев, видимо, рассчитывает на зенитные ракеты для Patriot в варианте PAC-3, а также элементы стратегической ПРО Aegis ("Эгида", щит Зевса). Может, что-нибудь и дадут.

По первому пункту Украина явно хитрит. PAC-3, способные перехватывать баллистические цели на удалении до 45 километров, ВСУ присылают уже давно. Однако, учитывая стоимость каждой ЗУР в четыре миллиона долларов, приходится экономить их и прикрывать ими только самое важное. В Киеве явно намекают, что были бы не прочь получить побольше боекомплекта для западных ЗРК, помимо 500, обещанных американцами. Но зенитные ракеты сегодня на Западе — дефицитный товар.

Что же касается стратегической ПРО "Эгида", то здесь ставки поднимаются до максимума. Дело в том, что Aegis — морской комплекс, устанавливаемый на эсминцы типа Arleigh Burke и крейсера типа Ticonderoga. Ни тех ни других у Украины, разумеется, нет. Передавать им эти корабли никто пока не собирается. А сами американцы не озвучивали намерений отправлять в Черное море эскадру для прикрытия союзника от ракетных атак.

Президент Польши Анджей Дуда во время открытия базы ПРО Aegis в Редзиково Источник изображения: © Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek Borawski

Впрочем, украинская сторона могла иметь в виду стационарный наземный комплекс Aegis Ashore, аналогичный развернутым в румынском Девеселу и польском Редзиково. Это достаточно крупный объект с пусковыми установками, РЛС, командным пунктом и служебными помещениями — ни замаскировать, ни спрятать от спутниковой и воздушной разведок. Разумеется, Вооруженные силы России не оставят попытку его строительства без должного внимания.

Кроме того, это дело очень небыстрое и недешевое. Противоракетную базу в Польше, к примеру, возводили дольше шести лет, потратив на это десятки миллиардов долларов. Немало стоят и сами противоракеты RIM-161 Standard Missile-3 (SM-3) — около 12 миллионов долларов за единицу, в три-четыре раза дороже зенитной ракеты системы Patriot. Крайне сомнительно, что вновь избранный Трамп, обещавший урезать военную помощь Украине, вдруг расщедрится на "Эгиду". А пока еще действующая администрация Байдена вряд ли успеет пропихнуть через конгресс такую сделку.

Для заатмосферного перехвата

Ранее на Украине неоднократно призывали США вооружить ВСУ подвижными комплексами ПРО для заатмосферного перехвата ракет средней и меньшей дальности THAAD, с помощью которых Киев надеялся справиться с российскими "Искандерами". После "Орешника" эти просьбы вскоре наверняка прозвучат на официальном уровне. Предполагается, что THAAD будут сбивать боевые блоки на финальном участке траектории.

Разгрузка оборудования для развертывания системы ПРО THAAD на авиабазе в Пхентэке, Южная Корея, 6 марта 2017 года Источник изображения: © AP Photo / U.S. Force Korea

По заявленным тактико-техническим характеристикам это действительно возможно: РЛС системы обнаруживает цель на удалении до 1000 километров. Противоракета вроде бы способна поразить боевой блок, движущийся со скоростью до пяти километров в секунду на высоте до 200 километров. Впрочем, в боевых условиях THAAD еще ни разу не испытывали, поэтому судить о его эффективности преждевременно.

Вряд ли Украина получит такое штучное и очень дорогое оружие. Одна ракета-перехватчик обходится бюджету в 12,6 миллиона долларов. Пентагон на данный момент располагает лишь семью батареями THAAD стоимостью 1,25 миллиарда каждая. И развернуты они не только в США. Элементы этих комплексов прикрывают Израиль, Южную Корею, Румынию, Турцию и ряд других американских союзников. Вряд ли они обрадуются, если Вашингтон прикажет передать их системы ПРО Украине.

Таким образом, крайне сомнительно, что Киев получит желаемое. У Запада просто нет "противоядия" против новых российских ракет, которое они были бы готовы передать ВСУ. Кроме того, размещение элементов стратегической ПРО США у российских границ вполне заслуживает ответа всей мощью ядерной триады. В ответ на удар западными ракетами по российской территории Москва испытала на "Южмаше" "Орешник". Американская "Эгида" на Украине — это угроза на порядок серьезнее. Вряд ли с ней будут церемониться.