Эксперт Степанов: Украина может попросить у Южной Кореи ракеты Hyunmoo-5

При таком сценарии Сеул станет прямым соучастником эскалации, считает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Украинская делегация во время визита в Южную Корею может запросить у Сеула поставки баллистических ракет Hyunmoo-5. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Украинская сторона прорабатывает возможность получения ракет средней и меньшей дальности у Южной Кореи. Недавно там была представлена продукция местного военно-промышленного комплекса - ракета Hyunmoo-5. Это тяжелая ракета с дальностью 3,5 тыс. км. Она укладывается в классификацию РСМД - дальность до 5,5 тыс. [км]", - сказал Степанов.

По его мнению, поставка южнокорейского оружия Украине может быть попыткой США связать две зоны возможной эскалации конфликта - Восточную Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. "Американцы начинают разыгрывать карту, когда конфликт приобретет глобальный характер - количество его участников не ограничится европейским театром военных действий", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "в случае с поставками оружия Киеву Южная Корея является прямым соучастником данной эскалации".

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что украинская делегация отправится в Сеул на этой неделе для того, чтобы просить о поставках оружия. По информации издания, делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.