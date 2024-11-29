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ТАСС

Bloomberg: Европа не сможет заменить Киеву американские военные поставки

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Агентство отмечает, что Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Европейские страны не смогут восполнить нехватку вооружений у украинских военных в случае отказа новой американской администрации предоставлять Киеву военную помощь. С такой оценкой выступило в среду агентство Bloomberg.

Вооруженные силы Украины чрезвычайно зависят от поставок Соединенными Штатами боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, пишет издание. Россия же производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, подчеркивает агентство.

Победа на выборах Дональда Трампа, как отмечается, может ознаменовать для стран Европы "наихудший сценарий", согласно которому они будут вынуждены не только отвечать за собственную безопасность, но и оказывать военную помощь Украине уже без поддержки Вашингтона. Европейские столицы осознают, что никакие шаги "не позволят им в обозримой перспективе играть [для Киева] ту же роль", которая сегодня отводится США с точки зрения объемов военной помощи.

Действующий американский лидер демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. Трамп одержал победу на очередных выборах в США, состоявшихся 5 ноября. На них он обошел кандидата от правящей Демократической партии Камалу Харрис.

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что намерен в кратчайшие сроки положить конец украинскому кризису. Детали своего мирного плана он привести отказался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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