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Известия.ru

Экипаж танкера «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В порт приписки Мурманск из дальнего похода возвратился средний морской танкер Северного флота (СФ) «Академик Пашин», решавший задачи материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота (ВМФ) России в различных районах Мирового океана. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба Северного флота.


Уточняется, что прибытие судна сопровождалось военным оркестром Центра материально-технического обеспечения Северного флота. На причале моряков встретил заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец, а также родные и близкие членов экипажа.

От имени командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, Дмитрий Украинец поздравил моряков с возвращением домой, поблагодарил за успешное выполнение всех поставленных задач дальнего похода, вручил грамоты и традиционного жареного поросенка.

«Приятно было слышать теплые слова от Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России в отношении экипажа танкера, о высоком мастерстве и профессионализме, который по итогам данного дальнего похода отмечают все должностные лица Военно-Морского Флота», — рассказал вице-адмирал Дмитрий Украинец.

По данным пресс-службы, за время дальнего похода экипаж танкера произвел 34 пополнения запасов боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, передал более 8,6 тыс. т горючесмазочных материалов, более 520 т пресной воды и свыше 50 т продовольствия.

Географией похода стали Атлантический и Индийский океаны, Красное и Средиземное моря. Дальний поход «Академика Пашина» продолжался около полугода, за это время было пройдено более 23 тыс. морских миль (42,6 тыс. км).

«Наш поход начался у этого же причала 17 мая текущего года, продолжался по сегодняшний день. Основной задачей было обеспечение отряда кораблей Северного флота во время неофициального визита на Кубу. Мы приняли на Кубе участие в некоторых официальных мероприятиях, представляли там ВМФ России в ходе этого визита. С пополнением запасов, как говорится, готовы к продолжению выполнения задач по предназначению», — прокомментировал капитан танкера Михаил Суханов.

Ранее, 15 ноября, сторожевой корабль «Неустрашимый» (СКР) окончил дальний поход и вернулся в пункт постоянного базирования в Балтийске, выполнив поставленные задачи в районах Мирового океана. Начавшись в июле, дальний поход «Неустрашимого» продлился более четырех месяцев, за это время команда СКР прошла порядка 30 тыс. морских миль.

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