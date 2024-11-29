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ТАСС

SBS: Украина попросила Южную Корею продать ей оружие

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Министр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Источник изображения: Ercin Erturk/ Anadolu via Getty Images

Как передает телеканал, речь идет о зенитных ракетных комплексах "Чхонгун", РЛС для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Специальная делегация Владимира Зеленского во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым попросила Республику Корея продать им вооружение, а не поставить бесплатно. Как сообщает телеканал SBS, южнокорейские власти отреагировали на это предложение без энтузиазма.

Умеров 27 ноября встретился с президентом Юн Сок Ёлем и министром национальной обороны Ким Ён Хёном. Как сообщает телеканал, во время подготовки повестки визита стало известно, что Украина заявила о желании купить оружие, а не получить его бесплатно от правительства Южной Кореи.

По словам источника SBS, речь идет о зенитных ракетных комплексах "Чхонгун", РЛС для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Киев попросил о продаже метательных зарядов для снарядов калибра 155 мм, "если поставки полноценных боеприпасов затруднительны для Сеула" в силу того, что они относятся к летальному оружию.

Несколько южнокорейских оборонных компаний получили контакты украинской стороны в связи с ее желанием приобрести оружие. Однако Министерство национальной обороны Республики Корея дало указание воздержаться от самостоятельного общения с ними. В Москве неоднократно предупреждали, что поставки оружия на Украину разрушат двусторонние отношения.

SBS отмечает, что в результате проверки правительство Республики Корея пришло к выводу, что поставки оружия в регион, где идет конфликт, с большой вероятностью нарушат закон. Кроме того, сдерживающим фактором для Сеула стала позиция избранного президента США Дональда Трампа, который выступал за скорое завершение конфликта на Украине. Помимо этого, Республика Корея не располагает запасами систем "Чхонгун", танков K2 и самоходок K9 для экспорта. 

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