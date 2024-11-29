Defense News: меры Байдена по помощи Киеву могут иметь обратный эффект

Сотрудники вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дэниел Депетрис и Дженнифер Кавана в статье для издания отметили, что применение ATACMS "вряд ли окажет достаточное давление на линии снабжения для того, чтобы повлиять на наступательные операции, осуществляемые Москвой"

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Новые меры по поддержке Украины, принятые вашингтонской администрацией, вряд ли улучшат положение Киева и могут иметь обратный эффект. Такое мнение выразили сотрудники вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дэниел Депетрис и Дженнифер Кавана в статье, опубликованной в среду в профильном еженедельнике Defense News.

Как отмечается в материале, администрация президента США Джо Байдена ранее дала разрешение на применение американских ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Кроме того, она сняла запрет на въезд на Украину американских военных подрядчиков для ремонта переданной Вашингтоном техники и заявила о планах предоставить Киеву противопехотные мины. "Однако расширение возможностей и передача новых вооружений последовали слишком поздно, чтобы дать Украине преимущество на поле боя или дополнительные рычаги на переговорах, - полагают авторы материала. - Наоборот, главным результатом этого может быть серьезная эскалация, которая ослабит Киев и ухудшит положение США".

"Не должно быть никаких иллюзий, что применение более дальнобойного оружия и противопехотных мин станет панацеей для Украины", - подчеркивается в публикации. В ней говорится, что упомянутые шаги Вашингтона могут побудить Киев "направить больше имеющихся у него скудных ресурсов" на попытки удержаться в Курской области. По оценке авторов, это может "ускорить крах украинской армии". Как говорится в статье, применение ATACMS "вряд ли окажет достаточное давление на линии снабжения для того, чтобы повлиять на наступательные операции, осуществляемые Москвой".

Как полагают Депетрис и Кавана, неясно, будут ли поставлены противопехотные мины "в достаточном количестве или достаточно быстро для эффективного применения их Украиной". Аналитики подчеркивают, что самой серьезной проблемой для Киева является "нехватка личного состава, а не отсутствие конкретных вооружений или их количество".

"В то время, когда Украина находится в самом слабом положении, изменение Байденом подхода в последний момент осуществляется слишком поздно, чтобы поменять баланс сил на поле боя", - говорится в публикации.