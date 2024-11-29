Россия направила на поддержку головных предприятий ОПК около 1 трлн рублей

Это позволило в кратчайшие сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 1 трлн рублей выделено из федерального бюджета для наращивания производственных мощностей головных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев.

"В целях обеспечения наращивания производственных мощностей головных организаций ОПК и их кооперации решениями президента Российской Федерации из федерального бюджета выделено около 1 трлн рублей. Это позволило в кратчайшие сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники для обеспечения действий Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции", - сказал он в интервью газете "Красная звезда" по случаю 95-летия образования органа управления.

Гуляев отметил, что в настоящее время организации ОПК завершают указанные мероприятия, что позволит обеспечить гарантированное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставкам и ремонту образцов вооружения, военной и специальной техники с учетом возрастающих потребностей российской армии.