"Объясняем.рф": мощность "Орешника" может достигать "45 Хиросим"

Согласно данным портала, максимальная дальность поражения ракеты составляет 5,5 тыс. км

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, сообщил правительственный портал "Объясняем.рф".

"В ядерном исполнении "Орешник" может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)", - говорится в инфографике Telegram-канала портала.

Там же отмечается, что время подлета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково - за 11 минут.

Согласно данным портала, максимальная дальность поражения "Орешника" составляет 5,5 тыс. км, она развивает скорость до 10 Махов (12 380 км/ч) и нести боевую часть массой до полутора тонн.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.