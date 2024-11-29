Ковальчук назвал ракеты «Орешник» шагом к следующим перспективным разработкам

Ковальчук: за созданием ракет «Орешник» следует разработка новых материалов

Успешное создание российской баллистической ракеты «Орешник» проложило дорогу разработкам, которые в перспективе можно будет эксплуатировать при еще более высоких температурах. Такой прогноз озвучил 27 ноября в беседе с «Известиями» президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие, а это материал, который раньше работал при 1,5 тыс. градусов, потом при 1,8 тыс., а эти [ракеты] — при 2 тыс. И мы это сделали, а другие [стороны] — нет. <...> Сегодня следующий шаг — это 2,5–3 тыс. градусов», — указал он.

По оценке Ковальчука, такая скорость объясняется тем, что Россия входит в пятерку лидеров в данной сфере. Он выразил мнение, что в процессе дальнейших исследований страна снова сможет получить новые виды вооружений и материалов.

Ранее, 21 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на эскалацию со стороны западных стран западных стран на Украине в боевых условиях прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — баллистической ракеты «Орешник».

На следующий день глава государства уточнил, что Россия продолжит испытания «Орешника», а решение о серийном производстве этих ракет уже принято. Кроме того, сейчас разрабатывается еще несколько видов вооружения подобного рода.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже объяснил, что создание ракет «Орешник» велось без огласки. Известно, что разработчиков представят к госнаградам.