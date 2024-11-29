Для украинских курсантов передана последняя партия голландских истребителей F-16

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Минобороны Нидерландов сообщило о доставке в Европейский учебный центр (EFTC) партии из двух последних голландских истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков. Таким образом, в общей сложности Нидерланды передали для нужд ВСУ, предварительно сняв с вооружения собственных ВВС, все 24 обещанных самолета F-16, из которых 18 единиц приданы EFTC.

Расположенный в Румынии, на авиабазе Фешти, EFTC был создан специально для курсантов ВСУ. Первые F-16 поступили сюда год назад, в ноябре 2023 года, в режиме строжайшей секретности по соображениям безопасности, а первая партия летчиков была выпущена в июле этого года. До этого украинские пилоты оттачивали свои навыки на таких самолетах, как УТС GROB-115 в Британии и Alphajet во Франции.

Передав для нужд ВСУ 24 F-16, Нидерланды полностью выполнили взятые на себя обязательства по оснащению киевского режима истребителями. Еще несколько десятков машин предоставят такие страны, как Бельгия (пока что речь идет о 30 бортах), Дания (19 самолетов) и Норвегия (несколько единиц). При этом возможно присоединение к этой европейской инициативе других государств, таких как Греция и Бельгия.

Все передаваемые F-16 относятся к модели AB (одноместная модификация) / BM (двухместная) Block 15 MLU, хотя ряд потенциальных поставщиков из ЕС имеют на вооружении другие версии.