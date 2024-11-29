Войти
Военное обозрение

Для украинских курсантов передана последняя партия голландских истребителей F-16

234
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Нидерландов сообщило о доставке в Европейский учебный центр (EFTC) партии из двух последних голландских истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков. Таким образом, в общей сложности Нидерланды передали для нужд ВСУ, предварительно сняв с вооружения собственных ВВС, все 24 обещанных самолета F-16, из которых 18 единиц приданы EFTC.

Расположенный в Румынии, на авиабазе Фешти, EFTC был создан специально для курсантов ВСУ. Первые F-16 поступили сюда год назад, в ноябре 2023 года, в режиме строжайшей секретности по соображениям безопасности, а первая партия летчиков была выпущена в июле этого года. До этого украинские пилоты оттачивали свои навыки на таких самолетах, как УТС GROB-115 в Британии и Alphajet во Франции.

Передав для нужд ВСУ 24 F-16, Нидерланды полностью выполнили взятые на себя обязательства по оснащению киевского режима истребителями. Еще несколько десятков машин предоставят такие страны, как Бельгия (пока что речь идет о 30 бортах), Дания (19 самолетов) и Норвегия (несколько единиц). При этом возможно присоединение к этой европейской инициативе других государств, таких как Греция и Бельгия.

Все передаваемые F-16 относятся к модели AB (одноместная модификация) / BM (двухместная) Block 15 MLU, хотя ряд потенциальных поставщиков из ЕС имеют на вооружении другие версии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Греция
Дания
Нидерланды
Норвегия
Румыния
Франция
Продукция
F-16
Проекты
Военные учения
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 06:34
  • 2
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 29.11 05:15
  • 6036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 14:46
  • 2
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 13:12
  • 1
«Трудности с самого начала службы»: британский обозреватель рассуждает о необходимости консервации одного из авианосцев страны
  • 28.11 13:09
  • 1
Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог
  • 28.11 13:07
  • 1
В США раскрыли последствия удара «Орешника»
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха