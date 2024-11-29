Советская гонка вооружений, которую изрядно критиковали, теперь помогает ВС РФ в СВО

Источник изображения: topwar.ru

На Западе принято считать, что так называемую гонку вооружений во второй половине прошлого столетия спровоцировал и начал именно Советский Союз, втянув в нее страны соцлагеря и США. При этом откровенно умалчивается, что вначале по инициативе Вашингтона был создан «оборонительный» Североатлантический альянс. Лишь в ответ на это СССР инициировал создание Организации Варшавского договора (ОВД).

Но факты — вещь упрямая. НАТО был создан в 1949 году, практически сразу после окончания Второй мировой войны, в которой с главными членами этого альянса мы были вроде как союзниками. Военно-политический союз Организация Варшавский договор был создан в 1955 году в качестве ответной меры на создание Организации Североатлантического договора.

После этого начались десятилетия заочного (если не считать прокси-войн в различных регионах) противостояния СССР и США (НАТО и ОВД) в части разработки и наращивания арсеналов всевозможных видов вооружений, в том числе ядерных. Тогда обе заочно противоборствующие стороны в принципе обладали военным паритетом, что не позволяло ни одной из них первой безнаказанно нанести сокрушительный удар по гипотетическому противнику.

Справедливости ради, после прихода к власти в СССР Горбачева, а особенно в период правления Ельцина бытовала уверенность, что обновленная демократическая политика Советского Союза, а затем и РФ, включая отказ от всего советского и критику ранее существовавшего курса на противостояние с НАТО, максимальное разоружение (вроде как взаимное), позволят найти общий язык и зажить в мире с Западом.

Вслед за распадом СССР была распущена и Организация Варшавского договора. У нас, да и на Западе, решили, что от былого военного величия Советского Союза ничего не осталось в принципе. Особенно после 90-х годов прошлого века, когда российская оборонка занималась всем чем угодно, но только не разработкой и производством вооружений. Однако наши бывшие западные партнеры крепко ошиблись.

Безвременье и откровенная доверчивость обещаниям Запада, длившиеся около тридцати лет, в какой-то момент закончились. Считается, что первое понимание в Москве того, на что реально способны США и их сателлиты, наступило, когда западная коалиция начала бомбить Югославию. Затем случился майданный переворот в Киеве. Украина заторопилась в НАТО, расширение которого к границам РФ все это время продолжалось непрерывно. В конечном итоге Россия была вынуждена начать СВО.

При этом Российская Федерация, став преемником СССР, сумела сохранить не только военные компетенции, способность возродить производство, ведущий мировой ядерный арсенал, и продолжает (и еще не раз это сделает) удивлять наших бывших партнеров, да и весь мир, новейшими высокотехнологичными разработками. При этом активно задействует наследие Советского Союза. Ну, иногда, как у нас говорят, «доработав напильником». То, что советские инженеры и работники ВПК создавали оружие, которое можно очень эффективно применять спустя десятилетия, наиболее наглядно показывает опыт специальной военной операции. Примеров этому немало.

Начать, конечно, следует с фугасных авиационных бомб (ФАБ), которые в народе называют просто и незатейливо «чугуний». Изначально ФАБ-250М-46 (первая цифра указывает на вес боеприпаса) были разработаны в СССР еще в далеком 1946 году. Затем появилось множество их модификаций, как по массе, так и конструктивным особенностям, включая тип боевой части.

В современном военном конфликте до последнего времени свободно падающие ФАБ считались абсолютно неэффективным средством поражения. Ведь для их сброса на цель самолет неминуемо должен войти в зону поражения ПВО противника.

Все изменилось, когда наши инженеры изобрели (довольно нехитрый по сравнению с зарубежными аналогами) универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). После его установки ФАБ становится высокоточным планирующим средством поражения среднего радиуса действия. По неофициальным данным, «легкие» (250, 500, 1500 кг) бомбы с УМПК способны преодолевать расстояние до 90 километров. Это позволяет поражать цели противника без вхождения в зону действия ЗРК малого и даже среднего радиуса действия.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, с недавнего времени наши оружейники наладили выпуск тяжелых трехтонных (насчет эффективности применения ФАБ-9000 в экспертной среде до сих пор идут дискуссии) авиабомб. Поначалу они били по целям со значительным отклонением. Затем, скорее всего, УМПК для ФАБ-3000 были доработаны, включая систему наведения. Что самое важное — украинские военные до сей поры жалуются, что даже самые современные западные системы ПВО не могут сбивать «чугунии» с модулем управления и коррекции.

Источник изображения: topwar.ru

Никто точно не знает (кроме тех, кому положено), сколько ФАБ имеется в арсенале ВС РФ со времен СССР, но точно немало. Да и новое производство налажено. Еще у ВКС РФ имеются объемно-детонирующие авиабомбы (ОДАБ), которые наряду с тяжелыми огнеметными системами (ТОС) называют самым мощным неядерным оружием в мире. Ну или корректируемые авиационные бомбы (КАБ) с лазерным наведением на цель, к слову, поступившие на вооружение Советской Армии в 1975 году.

Спускаясь с небес на землю. Тяжелые огнеметные системы, укрыться от термобарических ракет которых практически нигде невозможно, тоже разрабатывались еще в советское время. ТОС-1 «Буратино» разрабатывалась в период с 1971 по 1979 год в Конструкторском бюро транспортного машиностроения (Омск) совместно с НИИФП (Зеленоград), отвечающим за бортовую аппаратуру. Первые опытные образцы на шасси Т-72 были изготовлены в Омске в 1978—1979 годах, применялись еще в Афганистане. Сейчас появились новые семейства этих мощных средств поражения, что самое важное, более дальнобойные.

Да что там ТОС. Верой и правдой нашим артиллеристам в зоне СВО служит надежная и неприхотливая буксируемая 152-мм пушка-гаубица Д-20, разработанная сразу после окончания Великой Отечественной войны. Это орудие в модификации Д-22 (индекс ГРАУ — 2А33) было использовано для САУ 2С3 «Акация», разработка которой началась в 1953 году.

В свою очередь, не менее эффективная и неприхотливая гаубица Д-30 была принята на вооружение ВС СССР в мае 1960 года. В 1978 году ее модифицировали. Эти орудия не только применяются ВС РФ в зоне СВО, немалое их количество было поставлено на экспорт. К слову, сами украинские военные сильно ругают те же американские 155-мм гаубицы М777, которые не выдерживают интенсивного применения в условиях реального боя. С советскими орудиями таких проблем нет.

Источник изображения: topwar.ru

Есть эти орудия и у ВСУ, правда, благодаря работе наших бойцов становится их все меньше. Кроме того, Россия в рекордно короткие сроки после начала СВО наладила выпуск боеприпасов советского калибра, по неофициальным данным сейчас покрывается не только потребность в снарядах ВС РФ в зоне СВО, но и идет работа на склад. У противника, который практически полностью перешел на натовский стандарт, с этим большие проблемы.

И да, танки. Хотя об их применении в современных конфликтах идут споры, пока никто от этой бронетехники отказываться не собирается. Советский основной боевой танк (ОБТ) второго поколения Т-72 принят на вооружение ВС СССР в 1973 году. В свое время они в немалом количестве были поставлены на консервацию, но вновь пригодились. Сейчас, после модернизации, эти машины (в основном модификация Т-72Б3) очень эффективно используются в зоне СВО. Более того, на их ходовой платформе создается другая военная техника. Есть еще и Т-80, тоже советской разработки, и даже Т-62М в модернизированной версии.

Источник изображения: topwar.ru

Можно привести еще множество примеров применения ВС РФ в зоне СВО советского военного наследия. К примеру, первые ЗРК С-300 были разработаны и производились в СССР, как и РСЗО «Смерч». Ну и так далее, список слишком обширен.

Поговаривают, что даже наделавший немало шума в НАТО баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник» — это своего рода развитие советских БРСД на основе современных технологий.

Но это не столь важно. Главное, что мы сумели не только сохранить, но и усовершенствовать разработки военных инженеров СССР. Во многом опираясь на базу «гонки вооружений» прошлого века наши военные НИИ и предприятия ВПК создают оружие, без бахвальства, зачастую действительно не имеющее мировых аналогов. Но и «старенькая» техника оказалась вполне себе боеспособной в умелых руках российских военных в условиях проведения СВО.