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ТАСС

Балтфлот обеспечил испытания 14 новых кораблей и подлодок в 2024 учебном году

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Корабли Балтфлота на параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте
Корабли Балтфлота на параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Большинство из этих кораблей и подлодок уже приняты в состав ВМФ

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Проведение испытаний 14 новых боевых надводных кораблей и подводных лодок обеспечил в 2024 году Балтийский флот (БФ), сообщила пресс-служба флота.

"Одной из важнейших задач флота остается испытание новых кораблей и судов, а также перспективных образцов вооружения и военной техники. Флот обеспечил проведение заводских ходовых и государственных испытаний 14 кораблей и подводных лодок, в том числе носителей высокоточного оружия большой дальности", - говорится в сообщении со ссылкой на состоявшееся в штабе флота в Калининграде заседание Военного совета БФ под руководством командующего вице-адмирала Сергея Липилина. На заседания были подведены итоги 2024 учебного года на флоте.

Отмечено, что большинство из этих кораблей и подлодок "уже приняты в состав ВМФ, и успешно решают задачи обеспечения национальных интересов России в морской и океанской зонах".

На военном совете Балтфлота подчеркивалось, что по результатам подготовки в 2024 учебном году объединения, соединения и воинские части флота подтвердили высокий уровень подготовки и боевой выучки. По словам командующего флотом, в учениях и походах военнослужащие флота проявили высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. План подготовки органов военного управления и сил (войск) Балтийского флота выполнен на 100%, информирует флотская пресс-служба. 

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