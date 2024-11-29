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Военное обозрение

«Способен выполнять любые задачи»: Израиль заменит БТР M113 на бронеавтомобили JLTV

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Израиля объявило о решении значительно расширить в своих войсках парк американских бронеавтомобилей JLTV, которые в ЦАХАЛ имеют обозначение Para.

В декабре 2023 года была закуплена начальная партия этих БА в составе 75 машин (в счет военных субсидий США), после чего были приобретены еще несколько десятков экземпляров. В настоящее время их количество оценивается в пределах 100 единиц. Ряд машин были замечены в боевых действиях, которые ЦАХАЛ ведет на Ближнем Востоке.

Сейчас речь идет о приобретении сотен JLTV. Их массовая закупка позволит заменить устаревшие БТР M113, которых, по данным IISS, насчитывалось в армии на начало 2024 года 500 единиц (еще 5 тыс. на хранении).

Как указывается в западной прессе, стоимость одной машины вместе с вооружением и оборудованием составляет $400 тыс. На закупленные Израилем JLTV устанавливаются бронированные кабины, производимые местной компанией Plasan, благодаря характерной для этой машины концепции «комплектующего корпуса».

JLTV был разработан для замены легкого бронеавтомобиля HMMWV. Ключевые особенности этой машины состоят в V-образном корпусе, защищающем от подрывов, настраиваемой броне и независимой подвеске, облегчающей передвижение по бездорожью.

JLTV оснащён 6,6-л дизельным двигателем и 6-ступенчатой АКП. Запас хода достигает 480 км, максимальная скорость 110 км/ч. Он может быть оснащён различным вооружением, в частности, пулемёты, автоматические гранатомёты и ПТУР.

ЦАХАЛ планирует разместить JLTV в составе механизированных бригад, включая бригады десантников и Kfir (специализирована на городском бое), заменив устаревшие БТР M113.

JLTV – это лёгкий тактический внедорожник, способный выполнять любые задачи

- говорится на сайте производителя – компании Oshkosh Defense.

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Страны
Израиль
США
Продукция
HMMWV
JLTV
M113 БТР
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