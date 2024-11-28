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Техкульт

В «ХелиБюро» приступили к разработке нового многоцелевого вертолета

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В России создадут новый вертолет

Специалисты компании «HeliBuro» приступили к разработке новейшего вертолета многоцелевого назначения HB.17, который сейчас находится на этапе проектирования с предварительными сроками первого полета в 2027 году.

В одной из модификаций вертолет будет рассчитан на перевозку до 9 пассажиров и до 2,5 тонны грузов, он получит передовое радиоэлектронное оборудование, дополненное комбинированной системой управления. В качестве силовой установки для HB.17 выбран проверенный временем двигатель ВК-2500, который считается одним из самых надежных и длительное время устанавливается на вертолеты Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор».

В России создадут новый вертолет

Экипаж HB.17 будет состоять из одного пилота, а решение с одним двигателем снизит эксплуатационные расходы и отлично скажется на топливной экономичности, благодаря чему вертолет сможет преодолевать на одной заправке до 950 км. Как ожидается, НВ.17 заинтересуются региональные эксплуатанты, перевозки которых субсидируются, также он будет интересен различным службам и ведомствам, работа которых связана с необходимостью оперативной доставки персонала и грузов.

Макс Антонов

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ка-52
Ми-8
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