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ТАСС

"Спутникс" создала учебную модель лунной базы для космических классов

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Луна
Луна.
Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

Лабораторный комплекс предназначен для изучения школьниками 3D-моделирования, программирования, робототехники, космонавтики и биологии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российская частная космическая компания "Спутникс" (входит в Sitronics Group) разработала учебно-лабораторную модель лунной базы для космических классов и школ робототехники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Sitronics Group.

"Компания создала полноценный лабораторный комплекс NEMEYA, который можно оснастить различными модулями. Учебная модель лунной базы может состоять из модулей связи, энергоснабжения, водоснабжения, внутренней и внешней систем освещения, жилого модуля, оранжереи, центрального компьютера, ровера с манипулятором, станции зарядки и солнечных панелей", - говорится в сообщении. Отмечается, что комплекс можно программировать для выполнения отдельных задач, используя программное обеспечение (ПО) со встроенными блоками или создавая собственные программы на языке Python.

В состав лунной базы также входят специальная учебная программа и методические материалы.

"Новый лабораторный комплекс предназначен для изучения школьниками 3D-моделирования, программирования, робототехники, космонавтики и биологии. В рамках работы с учебным комплексом предусматривается возможность печати на 3D-принтере дополнительных моделей модулей, кратеров и других элементов базы и лунного ландшафта из прилагаемого набора цифровых моделей или создания своих", - добавили в компании.

По словам генерального директора "Спутникс" Владислава Иваненко, с помощью модели базы будущие ученые и специалисты ознакомятся с азами аэрокосмической профессии, будучи максимально вовлеченными в науку и космонавтику. "Изучение и освоение других планет, а также их естественных спутников - это одна из приоритетных задач, которые будут стоять перед будущим поколением космических исследователей", - отметил он.

В пресс-службе подчеркнули, что "Спутникс" уже несколько лет развивает космическое образование, создавая образовательные конструкторы спутников, специализированное ПО и оборудование, выстраивающие траекторию образования специалиста, начиная с 5 класса школы и заканчивая вузом. "Теперь линейка пополнилась учебной моделью лунной базы NEMEYA. Совместное использование этих образовательных продуктов позволяет моделировать сложные межпланетные миссии с ретрансляцией данных от межпланетных аппаратов через орбитальные спутники на наземный центр управления полетами", - заключили там. 

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