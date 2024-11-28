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ТАСС

В РФ продолжается работа по постановке на дежурство комплекса "Сармат"

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Ракетный комплекс шахтного базирования "Сармат"
Ракетный комплекс шахтного базирования "Сармат".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В статье командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева уточняется, что в боевом составе РВСН уже более 88% современных образцов ракетной техники

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" продолжается. Об этом говорится в статье командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева.

"Сегодня в РВСН введены в боевой состав ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" и "Авангард", продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжелой ракетой", - говорится в статье Каракаева для научно-методического журнала Минобороны России "Вестник военного образования".

Там уточняется, что выполнение государственной программы позволило обеспечить устойчивые темпы перевооружения ракетных полков, а всего в боевом составе РВСН уже более 88% современных образцов ракетной техники. 

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