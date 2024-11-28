"Вопрос решен". Сырский объявил новое контрнаступление ВСУ

Главком Сырский: ВСУ намерены контратаковать

Украина намерена перехватить инициативу и провести новое контрнаступление, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Бывший депутат Рады Олег Царев считает, что президент Владимир Зеленский может "рискнуть и попробовать", несмотря на отсутствие ресурсов. Ранее Сырский доложил об угрозах для украинских сил на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с военными корреспондентами и блогерами, на которой сообщил о подготовке нового контрнаступления.

"Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто - увидите", - процитировал главнокомандующего военный блогер Кирилл Сазонов.

Сырский также признал, что ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается "тяжелой".

"Но лучше, чем была неделю назад. Тогда она действительно была критической. Некоторые подразделения отходили, оставляли позиции, а закрыть было некем. Действительно, кризисная ситуация. Но вопрос решен, резервы развернуты, планы противника сорваны", - отметил он.

Расслабляться преждевременно или нет?

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает контрнаступление ВСУ возможным.

«Несмотря на явный недостаток ресурсов, я бы не отметал контрнаступление ВСУ на каком-либо участке как невозможное», - говорится в его посте в Telegram-канале.

Царев отметил, что президенту Владимиру Зеленскому может "дорого обойтись" попытка Киева к инаугурации Дональда Трампа создать иллюзию способности ВСУ навязывать инициативу. Тем не менее украинский президент «может рискнуть и попробовать», уверен он.

Военный корреспондент Юрий Котенок полагает, что украинские военнослужащие могут пойти в контратаку на Запорожье, Брянскую и Белгородскую области. По его словам, несмотря на то, что "на медийном уровне" украинские силы уже разгромлены и отступают, в реальности у противника все еще есть и техника, и резервы, и значительный мотивированный личный состав, чтобы сконцентрировать его на конкретном участке.

Котенок также напомнил, что, по имеющейся информации, западные партнеры передали Киеву около 150 ракет ATACMS и Storm Shadow.

"Вероятные направления, на которых ВСУ может попробовать показать если не результат, то "картинку" - как раз таки Запорожье, Брянская и Белгородская области, и не только. Расслабляться - преждевременно, как минимум", - написал Котенок.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, слова Сырского - лишь попытка добиться дополнительной помощи западных партнеров.

«Это направлено прежде всего на зарубежных спонсоров, что Украина способна сражаться: «Дайте только оружия и денег, и мы будем продолжать сопротивляться». В надежде, что западные спонсоры найдут больше сил и средств обеспечить существование Украины как государства», - пояснил Леонков в беседе с «Известиями».

Он добавил, что Киев также пытается ободрить своих спонсоров, потому что после разрешения Запада на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ надеется получить одобрение и на другие действия.

Леонков назвал заявление Сырского не соответствующим реалиям и популистским, напомнив, что элитные части украинских войск были разбиты в Курской области, сейчас у ВСУ не хватает человеческих ресурсов, а во многих бригадах - необходимой техники.

Контрнаступ в Запорожье?

Накануне Сырский доложил Зеленскому об угрозах для ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

"Доклад главкома Сырского. Долгий разговор, все ключевые направления . Запорожское направление - видим очевидные угрозы", - заявил Зеленский в вечернем обращении.

Сегодня ВСУ атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области. В Васильевке зафиксирована атака дрона по зданию почтового отделения. Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу.

24 ноября ВС РФ продвинулись более чем на 2 км в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении в Запорожской области и выбивают украинские силы в селе Белогорье, сообщал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Леонид Цветаев