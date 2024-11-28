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Военное обозрение

В Госсовете Китая предрекли Тайваню «горестный финал» из-за США

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Источник изображения: topwar.ru

Тайвань ждет «горестный финал» из-за его стремления к независимости при поддержке Соединенных Штатов, отметил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

Об этом китайский чиновник сказал, комментируя информацию о выдвижении на пост госсекретаря США в будущей администрации избранного президента Дональда Трампа сенатора Марка Рубио.

В апреле 2023 года Рубио раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона, заявившего, что Евросоюзу нельзя втягиваться в конфликт из-за Тайваня. Тогда сенатор сказал, что в таком случае Европу стоит оставить разбираться с Украиной самостоятельно. Ранее Рубио попадал под санкции Пекина.

Какие бы люди каких бы должностей ни занимали в новом правительстве США, это не изменит статус Тайваня как части Китая

- подчеркнул, в свою очередь, Чэнь Биньхуа.

На встрече в этом месяце в Перу с американским президентом Байденом председатель КНР Си Цзиньпин назвал четыре красные линии, которые Пекин не позволит оспаривать – тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь и система Китая, право на развитие.

Стоит добавить, что Вашингтон официально декларируя, что он выступает за единый Китай, на деле открыто уже давно поддерживает сепаратистские устремления Тайваня.

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