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Военное обозрение

Турецкая компания: «Украинские ракеты будут производиться на нашем станке»

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Источник изображения: topwar.ru

На днях в Пакистане состоялась оборонная выставка IDEAS 2024, на полях которой местная компания Wah Industries Limited и турецкая Repkon подписали соглашение, предусматривающее создание в Пакистане предприятия по выпуску корпусов 155-мм артиллерийских снарядов.

Предполагается, что на новом производстве ежегодно будут изготавливаться 120 тыс. единиц продукции, и оно будет включать в себя линию по наполнению заготовок взрывчаткой. Новое предприятие призвано удовлетворять как нужды армии Пакистана, так и международных заказчиков.

Компания Repkon, основанная в 1978 году и базирующаяся в Стамбуле, проектирует и выпускает металлообрабатывающие станки и предоставляет производственные линии «под ключ».

Ранее, в октябре 2024 года, Repkon заключила контракт с Пентагоном, предусматривающий создание линии по выпуску 155-мм снарядов в Меските, Техас, мощностью 30 тыс. единиц продукции в месяц. Как ожидается, здесь к 2025 году будут изготавливаться 30% снарядов, производимых в США.

Источник изображения: topwar.ru

Станок Repkon Machinery

Кроме того, Repkon по соглашению стоимостью $435 млн осуществляет строительство завода по производству тротила в Кентукки. Это будет первое с 1986 года расположенное в США предприятие, выпускающее тротил.

Repkon налаживало производство и для нужд киевского режима:

Украинские ракеты будут производиться на нашем станке Repkon Machinery

- говорится на сайте компании.

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Пакистан
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