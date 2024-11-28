Reuters: Трамп рассматривает возможность прямых контактов с Ким Чен Ыном

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В команде избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время изучают возможность организации прямых переговоров американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом информирует агентство Reuters. В публикации отмечается, что целью предполагаемого диалога является восстановление базовых взаимодействий между Вашингтоном и Пхеньяном.

Главная цель Трампа заключается в восстановлении основных каналов коммуникации между США и КНДР, но дальнейшие политические контакты и их график пока не установлены

– сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

При этом подчеркивается, что при определенных раскладах организация встречи Трампа и Ким Чен Ына может отойти на второй план. Как объясняет Reuters, речь в данном случае идет об ухудшении обстановки на Ближнем Востоке и Украине.

Не секрет, что именно эти два направления в формирующейся администрации 47-го президента Штатов считают приоритетными. Но, если на Ближнем Востоке забрезжила хоть какая-то надежда на установление перемирия, в виду заключения соглашения между Израилем и Ливаном о прекращении огня, то украинский конфликт, как отмечают многие обозреватели, похоже, достиг своего апогея.

Напомним, Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании козырял хорошими личными отношениями с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Он утверждал, что в интересах США нормализовать отношения с РФ, КНР и КНДР. За это его, кстати, нещадно критиковали представители демократов. Но, судя по публикации Reuters, отказываться от своих идей Трамп не собирается. По крайней мере, пока.