Опубликован указ об установлении в ВС РФ Дня морской пехоты

Президент России Владимир Путин постановил отмечать его 27 ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил Дню морской пехоты, который отмечается 27 ноября, официальный статус памятной даты в Вооруженных силах РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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"Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября", - говорится в документе.

День морской пехоты праздновался 27 ноября и ранее, но лишь внутри Военно-морского флота, а теперь будет отмечаться на более высоком уровне.

На вооружении пехотинцев стоит плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие. По сообщениям Минобороны РФ, боевой потенциал морской пехоты расширяется за счет танковых подразделений, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставок новых и модернизации стоящих на вооружении образцов техники.

Ведется обновление корабельного состава, который используется для транспортировки и высадки морских пехотинцев. В составе Северного флота действуют новые большие десантные корабли. Также флот пополняется высокоскоростными десантными и патрульными катерами.