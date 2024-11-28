Войти
ТАСС

Опубликован указ об установлении в ВС РФ Дня морской пехоты

344
0
0
© Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС.
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

Президент России Владимир Путин постановил отмечать его 27 ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил Дню морской пехоты, который отмечается 27 ноября, официальный статус памятной даты в Вооруженных силах РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

© Официальный портал правовой информации

Источник изображения: © Официальный портал правовой информации


"Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября", - говорится в документе.

День морской пехоты праздновался 27 ноября и ранее, но лишь внутри Военно-морского флота, а теперь будет отмечаться на более высоком уровне.

На вооружении пехотинцев стоит плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие. По сообщениям Минобороны РФ, боевой потенциал морской пехоты расширяется за счет танковых подразделений, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставок новых и модернизации стоящих на вооружении образцов техники.

Ведется обновление корабельного состава, который используется для транспортировки и высадки морских пехотинцев. В составе Северного флота действуют новые большие десантные корабли. Также флот пополняется высокоскоростными десантными и патрульными катерами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 11:52
  • 6015
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 10:53
  • 1
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха
  • 27.11 20:39
  • 0
Что такое "изучение танка"
  • 27.11 19:19
  • 76
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 27.11 19:17
  • 0
Ответ на "В США рассказали об изучении российского Т-90"
  • 27.11 16:53
  • 26
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС