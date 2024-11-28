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ТАСС

Китай запустил два экспериментальных спутника

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ZQ-2
ZQ-2.
Источник изображения: aboutspacejornal

Для запуска аппаратов использовалась модифицированная ракета-носитель ZQ-2 Y-1

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Два экспериментальных космических аппарата были запущены в 10:00 по пекинскому времени (05:00 мск). Пуск, сообщает Центральное китайское телевидение, был произведен с коммерческой стартовой площадки в Северо-Западном Китае.

Для запуска аппаратов использовалась модифицированная ракета-носитель ZQ-2 Y-1.

Ракета-носитель работает на жидком кислороде и метане. Она разработана компанией Lanjian Hangtian (Blue Arrow Aerospace). Компания планирует в ближайшие два года вывести ракеты-носители ZQ-1 и ZQ-2 в стадию стабильной эксплуатации и коммерческого запуска. 

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Страны
Китай
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