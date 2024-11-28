Названа стоимость реконструкции достроечной набережной "Адмиралтейских верфей"

На "Адмиралтейских верфях" планируют в ходе масштабной реконструкции глубоководной достроечной набережной создать строительную площадку для стапельной сборки.

Как напоминает Фонтанка, контракт на разработку проектной документации "Адмиралтейские верфи" и ООО "ЭМС Инжиниринг" заключили еще в декабре 2019 года, техническое задание главный инженер судостроительного завода утвердил в мае 2022 года.

"Варшавянки" у причальной стенки "Адмиралтейских верфей" Центральный Военно-Морской Портал, Сергей Северин

Площадка для стапельной сборки нужна для соединения укрупненных секций строящихся заказов, насыщенных комплектным оборудованием, а также сборки крупногабаритных тяжелых модулей заводов СПГ и нефтехимии.

Новая достроечная набережная позволит завершать строительство на плаву одновременно трех судов длиной 255 метров, шириной 40 метров, дедвейтом 70 тысяч тонн и осадкой 9,5 метра. По предварительным данным, реконструкция обойдется в 1,71 млрд рублей.

Комитет по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга вынес проект на общественное обсуждение, которое продлится до 8 января 2025 года, сообщает "Фонтанка".