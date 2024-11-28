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ЦАМТО

Отряд корветов Тихоокеанского флота провел учение с кораблями ВМС Таиланда

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Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021»
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

ЦАМТО, 27 ноября. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" завершил программу делового захода в порт Саттахип.

Завершающим этапом программы стало участие кораблей ТОФ в военно-морском учении с кораблями ВМС Таиланда.

В акватории Сиамского залива корабли ВМФ России и ВМС Таиланда отработали задачи совместного маневрирования, организации связи и других вопросов взаимодействия.

После проведения учения отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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