Отряд корветов Тихоокеанского флота провел учение с кораблями ВМС Таиланда

ЦАМТО, 27 ноября. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" завершил программу делового захода в порт Саттахип.

Завершающим этапом программы стало участие кораблей ТОФ в военно-морском учении с кораблями ВМС Таиланда.

В акватории Сиамского залива корабли ВМФ России и ВМС Таиланда отработали задачи совместного маневрирования, организации связи и других вопросов взаимодействия.

После проведения учения отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.