Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

ЦАМТО, 27 ноября. Армения не будет участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Астане, но Ереван не против принятия на саммите согласованных документов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что 28 ноября в Астане лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана примут участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Армения участвовать не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов", – сказал Ю.Ушаков журналистам.

Помощник президента РФ подчеркнул, что Москва "не ставит под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы в ОДКБ".

Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет коллективной безопасности является высшим органом организации.