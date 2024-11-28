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ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение боевой корабль LCS-29 "Белойт" класса "Фридом"

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Источник изображения: Фото: dvidshub.net

ЦАМТО, 27 ноября. В Милуоки (шт.Висконсин) 23 ноября состоялась церемония ввода в состав ВМС США боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) – LCS-29 "Белойт" класса "Фридом".

Как сообщило командование ВМС США, LCS-29 "Белойт" стал 29-м кораблем LCS и 15-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine (FMM), проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

Церемонии закладки киля LCS-29 состоялась на предприятии FMM в Маринетт (шт.Висконсин) в июле 2020 года. Корабль был спущен на воду 7 мая 2022 года. Приемочные испытания LCS-29 "Белойт" завершились в августе 2024 года. 30 сентября 2024 года он был передан ВМС США. LCS-29 будет размещаться на базе в Мейпорте (шт.Флорида).

Корабль будет оснащен противокорабельными ракетами NSM в составе ракетных систем, обеспечивающих ВМС США поражение надводных и наземных целей за пределами прямой видимости (OTH-WS). В состав комплекса войдут пусковые установки MK 70 (PDS – Payload Delivery System), при создании которых была использована технология вертикальной пусковой установки MK41.

Как сообщал ЦАМТО, LCS – это надводный боевой корабль ВМС США, предназначенный для выполнения широкого спектра боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам.

В настоящее время на предприятии Fincantieri Marinette Marine на стадии строительства находится (LCS-31) "Кливленд", который станет последним кораблем класса "Фридом". Его поставка запланирована на 2025 год.

В сентябре 2021 года командование ВМС США уже вывело из боевого состава флота головной корабль серии, LCS-1 "Фридом". В августе 2023 года из состава флота был выведен LCS-11 "Сиу Сити", а в сентябре – LCS-5 "Милуоки", (LCS-7) "Детройт" и (LCS-9) "Литтл Рок". Вывод кораблей серии из боевого состава флота объясняется техническими проблемами и неудачной конструкцией, которая не позволяет кораблям класса "Фридом" вести боевые действия с равным противником. Предположительно, большая часть списанных кораблей будет продана зарубежным союзникам США.

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Страны
США
Продукция
NSM
Компании
Austal
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
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