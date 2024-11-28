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ЦАМТО

В России создали систему для защиты объектов от дронов при помощи тросов и сетки

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

ЦАМТО, 27 ноября. В России разработана и успешно прошла испытания инновационная система для защиты различных объектов при помощи специальных тросов и высокопрочной сетки.

Система выдерживает нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн при атаке ударных БЛА самолетного типа.

Об этом говорится в материалах одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности, с которыми ознакомилось агентство "РИА Новости".

В основу расчета ученых при создании инновационной системы защиты легли тактико-технические характеристики основных зарубежных ударных дронов самолетного типа взлетной массой до 60 кг, скоростью полета от 110 до 150 км/ч, практическим потолком 6 тыс. м, полезной нагрузкой 20-29 кг, длиной фюзеляжа 2,8 м и размахом крыла до 4,8 м.

Результатом проведенных исследований стало инновационно-техническое решение – создание тросово-сетчатой системы для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы, связанной с использованием дронов в различных сферах.

"Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб", – говорится в материалах.

Отмечается, что инновационная разработка уже успешно прошла испытания на подмосковном полигоне и продемонстрировала "высокую эффективность и надежность".

Подчеркивается, что технические характеристики высокопрочных сеток, которые использовались в испытаниях, и их результаты будут учтены при "разработке новых правил, регулирующих строительство и защиту объектов, что, в свою очередь, повысит общую безопасность в стране".

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Россия
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БПЛА
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