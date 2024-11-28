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ЦАМТО

В Москве состоялось четвертое заседание рабочей группы российско-индийской межправкомиссии по ВТС

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 27 ноября. В Москве проведено четвертое заседание рабочей группы по военному сотрудничеству российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

В ходе переговоров стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны, определили основные направления сотрудничества на следующий год, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений атмосфере дружбы и взаимопонимания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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