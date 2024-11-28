На стартовый стол Восточного установили ракету-носитель с "Кондором-ФКА"

Пуск ракеты запланирован в ночь на 30 ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2 установлена на стартовую площадку 1С космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №2 была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", - говорится в сообщении госкорпорации.

Пуск ракеты с "Кондором-ФКА" запланирован в ночь на субботу, 30 ноября. С орбиты спутник обеспечит наблюдение за акваторией Северного морского пути вне зависимости от погодных условий, а также в условиях полярной ночи.

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата "Кондор" были выведены на орбиту в 2013-2014 годах.

Первый радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА" №1 был запущен в июне 2023 года, второй планируется запустить на этой неделе, а третий - в 2026 году. Аппараты группировки смогут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.