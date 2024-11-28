«Можем обнаружить, но не перехватить»: в западной прессе оценили угрозу со стороны российских гиперзвуковых ракет

Источник изображения: topwar.ru

Ни одна из существующих систем ПВО, состоящих на вооружении стран НАТО, не может надёжно перехватывать российские гиперзвуковые баллистические ракеты, что делает альянс уязвимым перед новым классом передовых вооружений.

Данное мнение высказывается на страницах западного издания Army Recognition:

Благодаря своей невероятной скорости и непредсказуемым траекториям полёта эти ракеты остаются неуязвимыми для современных средств ПВО.

Как указывается, гиперзвуковые баллистические ракеты, способные развивать скорость более 5 Махов и непредсказуемо маневрировать, «создают критические бреши в системах ПРО».

По словам автора, передовые РЛС доказали свою эффективность в обнаружении и отслеживании этих высокоскоростных угроз, однако отсутствуют средства их перехвата. Так, российские ракеты могут отследить американские радары AN/TPY-2 (от ЗРК THAAD) и SPY-6 (от корабельной системы ПРО Aegis), израильский Green Pine (от ЗРК Arrow 3), шведский Giraffe 4A, космические системы, в том числе американские SBIRS и HBTSS.

Однако это решает лишь часть проблемы. Обнаружить гиперзвуковую ракету не то же самое, что перехватить её

- говорится в издании.

Как отмечается, неспособность перехватывать российские гиперзвуковые баллистические ракеты («Авангард» и «Кинжал») усугубляется быстрым развитием этого оружия в таких странах, как Китай (DF-ZF и другие изделия), КНДР и Иран, которые уже испытывают прототипы.

По словам автора, США взяли на себя ведущую роль в разработке передовых технологий для решения проблемы гиперзвуковых ракет. Одной из наиболее перспективных программ является разработка перехватчика GPI, специально создаваемого для нейтрализации гиперзвуковых угроз на этапе планирования, то есть на наиболее уязвимом участке полёта, когда ракета возвращается в атмосферу, но еще не вышла на конечную траекторию.

Источник изображения: topwar.ru

Эскиз перехватчика GPI

Однако ввод в эксплуатацию GPI ожидается не раньше второй половины десятилетия, что отражает сложность стоящих перед нами задач

- указывается в прессе.

Также в США ведутся работы по созданию перехватчиков на основе направленной энергии, таких как высокоэнергетические лазеры и микроволновые системы, предназначенные для выведения из строя гиперзвукового оружия на этапе разгона, когда оно наиболее уязвимо. Как считает автор, хотя по состоянию на 2024 год эти технологии остаются экспериментальными, они в перспективе могут стать многообещающими решениями проблемы.

В Европе совместными усилиями пытаются «разогнать» программу TWISTER (под руководством Франции и с участием ФРГ, Италии, Финляндии, Испании и Нидерландов). Она делает упор на многоуровневый подход к обороне, объединяющий космические и наземные компоненты.

Одна из основных целей проекта – разработка перехватчика (Endo-Exo Interceptor), способного противостоять гиперзвуковым угрозам как в пределах земной атмосферы, так и вне её. TWISTER предполагает развёртывание на орбите сети сенсоров для постоянного отслеживания и раннего предупреждения о ракетных угрозах. Их дополнят существующие наземные РЛС. Разработчики надеются, что система станет работоспособной в 2030-х годах.

TWISTER дополняет программа HYDEF, которая фокусируется на разработке внутриатмосферного перехватчика для уничтожения гиперзвуковых угроз на конечной стадии.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК Arrow 3

По словам автора, временным решением стало приобретение Германией израильского ЗРК Arrow 3, перехватчик которого может поражать цели за пределами атмосферы. Но этот комплекс обладает ограниченным потенциалом.

Израиль и США уже приступили к разработке Arrow 4 с предполагаемым сроком развертывания в конце десятилетия. Новая система должна будет работать в паре с Arrow 3 и будет отвечать за поражение гиперзвуковых ракет на этапе планирования или на высокоскоростной заключительной стадии полета.

Несмотря на эти достижения, непредсказуемые траектории и экстремальные скорости гиперзвуковых ракет не оставляют разработчикам средств ПРО пространства для манёвра. Системы слежения обеспечивают раннее предупреждение, но время реагирования на перехват остаётся критически малым

- даёт свою оценку автор.