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Военное обозрение

Минобороны Турции раскрыло состояние дел с боеготовностью ЗРК С-400

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Источник изображения: topwar.ru

После приобретения Турцией российских ЗРК С-400 на страну США наложили так называемые «вторичные санкции» за военно-техническое сотрудничество с Россией. После этого в Вашингтоне выступили с угрозой более жесткой реакции в случае, если Анкара поставит закупленные в РФ зенитные комплексы на боевое дежурство.

В этой связи турецкие власти регулярно подвергаются критике за, как полагает ряд оппозиционных деятелей, «пустую трату средств»: С-400 имеются, но пользоваться ими нельзя. На этом фоне министр обороны Турции Яшар Гюлер раскрыл состояние дел с боеготовностью ЗРК:

Определена каждая позиция, где мы будем устанавливать и использовать С-400. Все позиции, где они будут развертываться, включая так называемые погреба под ними, уже готовы. Нам стоит лишь отдать приказ, и все [комплексы] переместятся в тот регион, куда мы укажем.

По его словам, распоряжение о боевом развертывании С-400 будет принято в том случае, когда «опасность нападения на нас возрастет до очень высокого уровня, например, воздушного нападения».

Таким образом, судя по его словам, фактически турецкие комплексы С-400 пребывают в стратегическом резерве и готовы по первой команде выдвинуться на уже подготовленные рубежи для выполнения боевой задачи.

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