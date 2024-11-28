Россия может пресечь угрозу от НАТО ударом "Орешника", заявил Яковенко

Член научного совета при Совбезе Яковенко: Россия сможет ответить НАТО

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия может пресечь угрозу от НАТО, планирующей размещение войск у границ РФ и Белоруссии, если ударит по транспортной и иной инфраструктуре альянса "Орешником", считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.

"У нас все основания доказать, что мы не претендуем на чужие территории, тем более натовских стран. Другое дело - превентивные удары на глубину с нашей территории, из морских и океанских акваторий и воздушного пространства над ними по соответствующей транспортной логистике, включая железнодорожные узлы, порты и аэродромы, которые могут быть задействованы для переброски войск к нашим границам", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости.

Он подчеркнул, что НАТО разрабатывает планы размещения вдоль российских границ сил быстрого реагирования численностью до 300 тысяч военнослужащих. При растянутости общего с Белоруссией фронта после вступления в альянс Финляндии и Швеции это создает угрозу безопасности страны, отметил эксперт.

"Орешник" предоставляет возможность делать это бескровно и не применяя ядерное оружие. Мы можем заранее сбрасывать американской стороне информацию о своих пусках, указывая, что эти средства будут поражать цели к востоку от нулевого меридиана, то есть не будут угрожать территории США", - подчеркнул Яковенко.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.