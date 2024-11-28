Министерство обороны России 27 ноября опубликовало кадры работы боевой машины БМПТ «Терминатор» в боевых условиях в составе бронегруппы группировки войск «Юг» на кураховском направлении.

При помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) разведчики обнаружили опорный пункт Вооруженных сил (ВСУ) Украины, после чего передали данные штурмовому подразделению, усиленному двумя танками Т-80БВ. При выполнении поставленных боевых задач помощь танкистам оказывал экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

«Мы очень грозное орудие для врага, поэтому охота за нами ведется постоянно», — отметил оператор-наводчик БМПТ «Терминатор» с позывным Столин.

Командир боевой машины с позывным Калуга сообщил, что боевая машина оборудована системой обнаружения. При обнаружении наводки противника система начинает издавать звуковой сигнал, в это время экипаж выстреливает дымовым снарядом, чтобы замаскироваться и сбить наводку.

Калуга отметил, что на данный момент основными задачами экипажа БМПТ «Терминатор» является уничтожение пехоты противника, опорных пунктов и прикрытие колонн.

Благодаря прикрытию БМПТ бронегруппа после выполнения боевых задач успешно совершила отход в безопасные районы.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП. Одной из особенностей этих боевых машин является способность совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими целями противника, сообщили в Минобороны России.

Ранее, 26 ноября, стало известно об уничтожении российскими военными четырех танков и четырех боевых машин ВСУ на курском направлении. Всего за время боевых действий на указанном направлении украинская армия потеряла более 35 760 военнослужащих, 221 танк и 156 БМП.

Днем ранее Минобороны сообщило, что экипаж армейской авиации вертолета Ми-28НМ уничтожил опорный пункт противника в приграничном районе Курской области. Ведомство также показало кадры боевой работы.

Украинские военные атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.