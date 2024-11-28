«Трудности с самого начала службы»: британский обозреватель рассуждает о необходимости консервации одного из авианосцев страны

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Новое британское правительство продолжает следовать многолетнему курсу своих предшественников, урезая оборонный бюджет и сокращая численность войск. На этот раз данный шаг обосновывается «финансовой дырой» в бюджете страны на 22 млрд фунтов стерлингов и ожиданием экономических неурядиц.

В результате Минобороны, изыскивая способы сокращения расходов, решило вывести из эксплуатации «устаревшее оборудование»: два десантных транспорта-дока класса Albion водоизмещением около 20 тыс. тонн (в строю с 2003 и 2004 годов), два судна снабжения типа Wave водоизмещением примерно 30 тыс. т (на службе с 2003 года), 8 фрегатов Type 23, 14 вертолетов Chinook, оставшийся парк вертолетов Puma и весь флот разведывательных БПЛА Watchkeeper.

При этом уже начинают звучать заявления, в которых ряд обозревателей усматривает возможность консервации одного из авианосцев.

Возможности авианосцев важны для обороны, как и важна военно-морская мощь в более широком смысле

- заявил заместитель министра Люк Поллард.

На этом фоне в издании Naval Technology вышел материал, в котором автор задался вопросом:

Есть ли смысл законсервировать один из авианосцев Королевского флота?

Как он указывает, на флоте наблюдается сокращение личного состава при значительном падении набора моряков. По состоянию на январь 2024 года в ВМС служило 31,9 тыс. чел., включая морскую пехоту. При этом каждый из авианосцев требует экипаж в размере 700 чел. Однако в море они выходят крайне редко.

Источник изображения: topwar.ru

Так, HMS Prince of Wales большую часть текущего года готовился к походу в Индо-Тихоокеанский регион, запланированному на следующий год. Впервые АУГ во главе с авианосцами этого класса была развернута в 2021 году, то есть минует 4 года как она будет снова сформирована в 2025 году.

Согласно рассуждениям автора, на этом фоне можно последовать модели эксплуатации двух десантных кораблей класса Albion: один из них находился на консервации в течение 6-7 лет, а второй пребывал в строю.

Как он считает, для нанесения воздушных ударов авианосцы вовсе необязательны, так как Британия располагает авиабазами на Кипре или может воспользоваться площадками союзников в Омане и ОАЭ. По его словам, Британия строила эти корабли, чтобы главным образом «встраиваться» в состав ВМС США в случае необходимости.

С самого начала службы авианосцы сталкивались с трудностями, которые требовали ремонта и выводили их из строя на несколько месяцев, а то и лет

- пишет британский обозреватель.

Так, в 2020 году в результате разрыва пожарного трубопровода произошло затопление машинного отделения HMS Prince of Wales, повредив электрическое оборудование. После того как корабль смог вернуться в море в 2022 году, он практически сразу же снова встал на ремонт из-за неисправности правого вала.

Согласно подсчетам, по состоянию на май 2023 года HMS Prince of Wales за 1251 день службы находился в море лишь 267 дней. Проблемы сопровождают и HMS Queen Elizabeth, которая в феврале 2024 года пропустила учения НАТО из-за поломки муфты гребного вала правого борта.