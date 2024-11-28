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В зарубежных стран продолжают комментировать боевое испытание гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Напомним, что ракетой с шестью боевыми блоками был нанесён удар по территории ракетостроительного предприятия «Южмаш» в Днепропетровске. Украинские спецслужбы после этого представили общественности некоторые фрагменты, однако эксперты усомнились в том, что все они действительно принадлежат «Орешнику». В Китае выразили сожаление в связи с тем, что к фрагментам СБУ допустила только украинских журналистов, работающих на западные СМИ, включая AP.

Ситуацию с применением «Орешника» прокомментировал американский исследователь Майк Адамс. По его мнению, на Западе до сих пор не понимают, с чем они столкнулись. Причём Адамс прямо даёт понять, что на Западе прекрасно поняли факт российского предупреждения именно в адрес НАТО, несмотря на то, что удар ракетой средней дальности наносился по территории Украины.

Американский исследователь пишет о том, что у НАТО только два варианта ответа на применение Россией БРСД «Орешник». Вариант первый – отступление на Украине. Вариант второй – применение ядерного оружия. Только во втором случае снова возникает неопределённость, не гарантирующая коллективному Западу не только победу, но и выживание.

Адамс:

Шахматная партия не выходит. Вы думали, что играете Путиным в шахматы, а он играл в игру «огнемёт».

Напомним, что ранее западные СМИ написали о том, что Киев «проигнорировал удар «Орешником» и нанёс удары по курскому аэродрому американскими ракетами ATACMS».