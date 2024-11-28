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В США раскрыли последствия удара «Орешника»

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

Исследователь США Майк Адамс: Запад не понимает значение удара «Орешника»

Американский научный исследователь Майк Адамс заявил, что западные страны до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара «Орешника». Об этом он написал в социальной сети Х.

Адамс раскрыл последствия удара «Орешника» и подчеркнул, что Запад не понимает значение произошедшего. По его мнению, НАТО ожидает конец.

«Запад понятия не имеет, что по ним сейчас ударило. Российская система "Орешник" — это шах и мат для НАТО и США. Все американские авианосцы могут быть уничтожены в течение минуты», — отметил эксперт.

По мнению Адамса, Запад может ответить на использование «Орешника» отступлением или применением ядерного оружия. Он сравнил происходящее с игрой в шахматы с президентом России Владимиром Путиным. «Вы думали, что играете в "шахматы", но Путин играл в другую игру под названием "огнемет"», — заключил эксперт.

21 ноября в ходе своего обращения Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, в ходе испытаний ракета поразила цели.

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