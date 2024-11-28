Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на церемонии в честь 80-й годовщины высадки в в Нормандии в Байе, пятница, 7 июня 2024 г. (Benoit Tessier/Pool via AP).

infoBRICS: Париж разрешил Украине применять французские ракеты по территории РФ

Страны НАТО разрешили Украине бить по объектам на территории России, пишет infoBRICS. По мнению автора, коллективный Запад несет полную ответственность за эскалацию конфликта, поскольку он сознательно игнорирует российские "красные линии".

Лукас Лейрос

Запад продолжает курс на эскалацию конфликта на Украине. После того, как США дали "зеленый свет" на нанесение ударов дальнобойными ракетами по территории России, о чем сообщили СМИ и что не опроверг Байден, другие страны, поставляющие Киеву ракеты большой дальности, начали давать аналогичные разрешения. Франция дала понять, что неонацистским силам разрешено использовать дальнобойное оружие против России за пределами официальной зоны конфликта — это явный признак того, что точка невозврата для западного интервенционизма уже пройдена.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев имеет право использовать французские ракеты для ударов по объектам на территории России. В ходе интервью британским СМИ он отметил, что в вопросе военной поддержки [Киева] у Парижа нет "красных линий", и что эта поддержка носит абсолютный и неограниченный характер. По его словам, удары по бесспорно российской территории якобы являются частью "самообороны Украины".

Слова Барро подтверждают появившуюся в СМИ информацию о том, что Франция дала "зеленый свет" на нанесение ударов вглубь России. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция поставляли Украине ракеты большой дальности, и, судя по всему, пришли к выводу, что их марионеточный режим имеет "право" использовать их против любых целей, включая [российские] регионы за пределами зоны конфликта.

Париж поставляет Украине крылатые ракеты SCALP-EG, дальность действия которых (550 километров) позволяет поражать цели на бесспорно российской территории. Ранее эти ракеты использовались только для нанесения ударов по регионам, которые киевский режим отказывается признавать российскими, но теперь это лишь вопрос времени, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят французскими ракетами по Курской и Брянской областям и Краснодарскому краю. Британские и американские ракеты уже были опробованы в действии.

Последствия такого шага вполне очевидны: Франция решила напрямую участвовать в конфликте. Не вводя четких ограничений на использование своих дальнобойных ракет, Париж становится соучастником преступлений ВСУ, совершенных с использованием французского оружия на бесспорной территории России. Это является серьезным нарушением "красных линий" Москвы и оправдывает жесткие ответные меры со стороны России.

Важно подчеркнуть, что, согласно обновленной ядерной доктрине, Москва допускает применение ядерного оружия в ответ на дальнобойные удары Украины и Запада по территории России. Тем не менее Россия не стала отвечать ядерным ударом на недавние удары ВСУ [по территории страны] и вместо этого запустила баллистическую ракету "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту в Днепропетровске.

По оценкам военных экспертов, "Орешник" — экспериментальная гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд, — не может быть перехвачена ни одной системой ПВО, имеющейся в настоящее время в распоряжении западных стран. Это означает, что Москва может использовать ракеты, которые противник не может сбить, что дает русским значительное военное преимущество. Учитывая, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие, в том числе "Орешник" в ядерном оснащении, у Киева не будет никаких шансов на успешное противодействие [этой ракете].

Россия не использует в полной мере свой боевой потенциал, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Украине. Киев и западные столицы, в свою очередь, хотят спровоцировать ядерный конфликт, который унесет миллионы невинных жизней. На каждый жест доброй воли со стороны России Запад отвечает еще большей агрессией и шантажом, создавая достаточно опасную ситуацию.

Если эскалация продолжится, ядерная война станет неизбежной. Западные страны несут полную ответственность за будущее конфликта, поскольку они сознательно игнорируют российские "красные линии" и, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают поощрять украинские атаки. Как уже заявили российские власти, использование дальнобойного оружия может изменить характер конфликта, превратив его из "прокси-войны" в прямую конфронтацию между Москвой и НАТО. Напомним, что именно специалисты НАТО координируют украинские удары по территории РФ.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция буквально "играют с огнем", полагая, что их не затронут последствия провоцируемой ими эскалации. Однако они, безусловно, в какой-то мере пострадают от собственных действий, поскольку Москва ясно дала понять, что воспринимает подобные атаки как объявление войны.