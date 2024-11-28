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РИА Новости

Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского, заявил Шеремет

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Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Депутат Шеремет назвал возможное контрнаступление ВСУ имитацией деятельности

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новое контрнаступления ВСУ станет финалом киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления, его слова приводит издание "Страна.ua".

"Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат. Попытки ВСУ дернуться и сунуться в сторону России будут пресечены, враг - разгромлен. Это контрнаступление бессмысленно и станет больше имитацией деятельности для западных хозяев", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, заявления и метания киевского режима в последние месяцы напоминают агонию и желание идти ва-банк, предчувствуя "скорую политическую кончину".

"ВСУ ждут колоссальные потери. Наша армию готова дать сокрушительный отпор агрессору, который продолжает бросать силой на фронт украинцев, лишь бы хоть частично оправдать вложенные средства со стороны западных стран во главе с США", - сказал депутат.

Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".

В 2024 году подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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