В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине

Столь стремительная эскалация "грозит полномасштабной военной конфронтацией между Россией и НАТО", подчеркнули шесть депутатов Палаты общин и руководители двух крупных профсоюзов

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Шесть депутатов Палаты общин (нижней палаты британского парламента) и руководители двух крупных профсоюзов обратились к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом отказаться от эскалации конфликта на Украине в свете одобрения Западом ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ.

"Мы глубоко встревожены эскалацией на Украине. Сообщения в СМИ говорят о том, что в ответ на удары произведенными в Великобритании ракетами по Курской области и спустя несколько дней после применения Украиной американских ракет ATACMS для удара по Брянской области Россия запустила межконтинентальные ракеты [по объекту] на юге Украины. Такая стремительная эскалация серьезно грозит полномасштабной военной конфронтацией между Россией и НАТО. Риск ядерной атаки нельзя исключать", - говорится в открытом письме, опубликованном в газете The Guardian.

"Британское правительство должно нести ответственность за свои действия и эти ужасные последствия. Учитывая, что сотни тысяч уже убиты или ранены, необходимо гарантировать прекращение этого ужасного конфликта. Мы призываем [президента США] Джо Байдена и Кира Стармера остановить эту эскалацию и начать переговоры с Россией и Украиной. Дипломатия и диалог, а не военная эскалация - вот единственный возможный путь к мирному урегулированию в регионе", - сказано в тексте.

Письмо было подписано бывшим лидером Лейбористской партии Великобритании (2015 - 2020) Джереми Корбином, "матерью Палаты общин" (женщиной-депутатом, которая дольше всех избирается в парламент) лейбористкой Дайаной Эбботт, независимыми депутатами Аюбом Ханом, Шокатом Адамом, Икбалом Мохамедом и Аднаном Хуссейном, а также президентом Британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Алексом Гордоном и генеральным секретарем Профсоюза работников государственных и коммерческих служб Фран Хиткот. Кроме того, свои имена под текстом оставили композитор Брайан Ино, генсек Кампании за ядерное разоружение Софи Болт и соосновательница коалиции Stop the War Линдси Джерман.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на атаки российских военных объектов в Курской и Брянской областях с помощью американских и британских ракет РФ впервые применила новейшие баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровске). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.