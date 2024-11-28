Лавров: до дипломатического урегулирования на Украине еще далеко

Все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре России понесут наказание, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ситуация "на поле боя" говорит о том, что до дипломатического урегулирования на Украине еще далеко. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

"Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса. Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения. Чтобы приблизиться к этой иллюзорной цели, они готовы на многое", - сказал он.

"Эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны. Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы", - подчеркнул министр.

Лавров обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин в обращении 21 ноября четко обозначил, как Россия будет реагировать на такие шаги. "Уверен, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре России понесут заслуженное наказание", - отметил глава МИД РФ.

"Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции. Если перефразировать высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина, мы готовы к любому развитию событий, но всегда предпочитаем решать спорные вопросы мирными средствами", - добавил он.