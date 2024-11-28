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Интерфакс-АВН

Эстония в 2024г направит на оборону 3,4% ВВП - премьер

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Эстонские солдаты
Эстонские солдаты.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Army Europe Images

Таллин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Эстонский премьер Кристен Михал в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что Эстония в текущем году направит на оборону 3,4% ВВП, назвал оборонные инвестиции НАТО недостаточными.

"Учитывая возросшую российскую угрозу, целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% уже недостаточно. На последнем саммите НАТО в следующем году в Гааге должна быть согласована новая совместная цель расходов на оборону", - сказал Михал, отметив, что в этом году Эстония направит на оборону 3,4% ВВП.

Он подтвердил поддержку Эстонии укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению оборонных инвестиций в Европе.

"Эстония остается союзником, приверженным трансатлантическим отношениям, в чем США могут быть уверены", -подчеркнул эстонский премьер.

Михал добавил, что, по его мнению, "путь к прочному миру - оставаться едиными и продолжать поддерживать Украину до победы".

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