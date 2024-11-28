Уолтц заявил, что Трамп сосредоточен на поиске решения конфликта на Украине

По словам советника избранного президента США, сейчас решается вопрос о том, "кто должен быть за столом переговоров и каким образом следует выстроить рамки соглашения"

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости завершить конфликт между Россией и Украиной и заверил, что будущий глава Белого дома сосредоточен на поиске решения этого конфликта.

"Президент ясно дал понять, что считает этот конфликт нуждающимся в завершении. Вопрос теперь в том, как мы будем продвигать это соглашение, кто должен быть за столом переговоров и каким образом следует выстроить рамки соглашения, чтобы положить конец боевым действиям", - сказал Уолтц в интервью телеканалу CNBC.

Советник Трампа отметил масштаб трагедии, сравнив текущие события с Первой мировой войной. "Это окопная война с сотнями тысяч жертв", - считает он. Уолтц также выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за эскалации, включая потенциальное участие Южной Кореи, и задался вопросом о том, каким должен быть успех в интересах США и стабилизации региона.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется мирного урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации.

Администрация президента США Джо Байдена активно поддерживала Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта поддержка включала поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $59 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость Москвы и не изменит ход СВО.