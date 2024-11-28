Войти
ТАСС

Уолтц заявил, что Трамп сосредоточен на поиске решения конфликта на Украине

312
0
0
Майк Уолтц
Майк Уолтц.
Источник изображения: rbk.ru

По словам советника избранного президента США, сейчас решается вопрос о том, "кто должен быть за столом переговоров и каким образом следует выстроить рамки соглашения"

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости завершить конфликт между Россией и Украиной и заверил, что будущий глава Белого дома сосредоточен на поиске решения этого конфликта.

"Президент ясно дал понять, что считает этот конфликт нуждающимся в завершении. Вопрос теперь в том, как мы будем продвигать это соглашение, кто должен быть за столом переговоров и каким образом следует выстроить рамки соглашения, чтобы положить конец боевым действиям", - сказал Уолтц в интервью телеканалу CNBC.

Советник Трампа отметил масштаб трагедии, сравнив текущие события с Первой мировой войной. "Это окопная война с сотнями тысяч жертв", - считает он. Уолтц также выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за эскалации, включая потенциальное участие Южной Кореи, и задался вопросом о том, каким должен быть успех в интересах США и стабилизации региона.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется мирного урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации.

Администрация президента США Джо Байдена активно поддерживала Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта поддержка включала поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $59 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость Москвы и не изменит ход СВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 11:52
  • 6015
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 10:53
  • 1
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха
  • 27.11 20:39
  • 0
Что такое "изучение танка"
  • 27.11 19:19
  • 76
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 27.11 19:17
  • 0
Ответ на "В США рассказали об изучении российского Т-90"
  • 27.11 16:53
  • 26
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС