Блинкен надеется, что поддержка Украины со стороны США продолжится при Трампе

Средства, выделенные на поддержку, в конечном счете во многом "работают на благо" самих Соединенных Штатов, отметил госсекретарь страны

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Вашингтон при администрации избранного президента Дональда Трампа продолжит курс на поддержку Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран "семерки" в Италии.

"Я уверен, что поддержка Украины представляет важный национальный интерес для США", - утверждал он, заявив, что оказание помощи Киеву поддерживает "большинство [законодателей] от обеих партий в обеих палатах Конгресса". При этом, по словам Блинкена, администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает до конца своего срока "сделать все, что может, чтобы обеспечить Украине возможность вести боевые действия в 2025 году и в случае переговоров [добиться того], чтобы она могла вести их с позиции силы".

"Опираясь на все услышанное мной, я убежден, что уверенная поддержка со стороны Европы и из-за ее пределов будет сохраняться, и я надеюсь, что Соединенные Штаты также продолжат предпринятые нами усилия", - подчеркнул Блинкен. При этом, по его словам, средства, выделенные на поддержку Украины, в конечном счете во многом "работают на благо" самих США и помогают развивать американский военно-промышленный комплекс. "Реальность заключается в том, что Украина сражается за нас, не только за себя, но и за нас", - утверждал он.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.