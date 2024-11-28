Войти
ТАСС

Блинкен надеется, что поддержка Украины со стороны США продолжится при Трампе

310
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo/ Mark Schiefelbein, Pool

Средства, выделенные на поддержку, в конечном счете во многом "работают на благо" самих Соединенных Штатов, отметил госсекретарь страны

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Вашингтон при администрации избранного президента Дональда Трампа продолжит курс на поддержку Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран "семерки" в Италии.

"Я уверен, что поддержка Украины представляет важный национальный интерес для США", - утверждал он, заявив, что оказание помощи Киеву поддерживает "большинство [законодателей] от обеих партий в обеих палатах Конгресса". При этом, по словам Блинкена, администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает до конца своего срока "сделать все, что может, чтобы обеспечить Украине возможность вести боевые действия в 2025 году и в случае переговоров [добиться того], чтобы она могла вести их с позиции силы".

"Опираясь на все услышанное мной, я убежден, что уверенная поддержка со стороны Европы и из-за ее пределов будет сохраняться, и я надеюсь, что Соединенные Штаты также продолжат предпринятые нами усилия", - подчеркнул Блинкен. При этом, по его словам, средства, выделенные на поддержку Украины, в конечном счете во многом "работают на благо" самих США и помогают развивать американский военно-промышленный комплекс. "Реальность заключается в том, что Украина сражается за нас, не только за себя, но и за нас", - утверждал он.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 11:52
  • 6015
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 10:53
  • 1
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха
  • 27.11 20:39
  • 0
Что такое "изучение танка"
  • 27.11 19:19
  • 76
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 27.11 19:17
  • 0
Ответ на "В США рассказали об изучении российского Т-90"
  • 27.11 16:53
  • 26
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС