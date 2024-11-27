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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Гиена Европы учуяла запах крови

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Источник изображения: belvpo.com

На фоне официального заявления лягушатников о представлении киевскому режиму права наносить удары французскими ракетами вглубь территории России, «гиена» Европы уже приступила к провокациям.

Более того, чиновник пятой республики отметил, что не исключает варианта отправки французских войск в зону боевых действий.

В связи с очевидной эскалацией конфликта на Украине и выходом противостояния Россия-НАТО за пределы южного государственного формирования, Варшава почувствовала запах крови и стремится быть «на коне».

Так, польское минобороны ведет переговоры с руководством НАТО о расширении сферы применения базы в польском Редзиково. Что в понимании панов значит «расширение сферы применения» остаётся лишь догадываться.

Отметим, что эта база была официально открыта только 13 ноября т.г. Она предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Вместе с тем на упомянутой базе размещены Mk 41 — унифицированные установки вертикального пуска для управляемых ракет. В номенклатуру входят и «Томагавки», которые Киев так выпрашивал у Вашингтона.

Польские функционеры видят, что Зеленский хочет рассеять атмосферу отчаяния в столице, а также заверить граждан в том, что сможет удерживать страну на плаву в условиях возможного прекращения помощи от США. Поэтому в Варшаве решили действовать на упреждение и сыграть первую скрипку на Восточном фланге НАТО.

Ни на что не намекает, но судя по инфографике – «Орешник» долетит до Польши минут за 10.

Павел Ковалев

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