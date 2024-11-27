"Нидерланды окажутся морским дном". НАТО предостерегли от ударов по России

Лавров: НАТО отбросило все приличия в вопросе ударов по России

Североатлантический альянс отбросил все приличия, позволяя себе заявления о возможности превентивных ударов по России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Есть ли у НАТО основания для таких атак и чем грозит блоку подобный сценарий - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили все приличия, говоря о возможности нанести превентивные удары по территории Российской Федерации.

«Совсем недавно глава военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр прямо заявил, что для защиты, обороны стран - участниц НАТО надо превентивно наносить удары по тем целям на территории России, которые, по их мнению, могут представлять угрозу для военного блока. Думаю, тут даже комментировать нечего, все приличия представителями НАТО уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», - сказал Лавров.

По словам Бауэра, страны - участники НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России на случай, если между альянсом и Российской Федерацией начнется вооруженный конфликт.

«Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили свое отношение к этому и к идее о том, что мы - оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом будем реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», - сказал адмирал.

Разумеется, в настоящее время между Россией и коллективным Западом взаимоотношения находятся далеко не в лучшем состоянии. Вместе с тем нет и таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий, тем более с применением оружия массового поражения.

«В 2022 году США истратили на военные расходы, дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация - 72 миллиарда Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», - сказал президент России Владимир Путин 27 марта этого года в ходе рабочей поездки в Торжок в беседе с военными летчиками.

В декабре 2023 года на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявлял, что США пугали Россией европейские страны. Он подчеркивал, что Москва не собирается воевать с НАТО и Европой.

«США очень пугало сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Все время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает. Но я же со многими лидерами общался, и мне говорят: «Что они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой». Да мы и сейчас не собираемся», - сказал Путин.

Так что никаких реальных оснований размахивать шашкой с пеной на губах у главы Военного комитета блока НАТО Роба Бауэра нет. Что касается откровенно глупых заявлений адмирала о «превентивных ударах по пусковым установкам», то неплохо бы голландскому флотоводцу ознакомиться с тактико-техническими характеристиками системы «Периметр» (или, как ее называют в НАТО, «мертвая рука»).

То есть каким бы успешным ни был превентивный удар НАТО, «мертвая рука» России достанет Североатлантический альянс и на этом, и на том свете.

И всем сторонникам военного решения вопроса с Россией в Брюсселе следует всегда помнить о том, что война с НАТО будет носить исключительно термоядерный характер и сведется к обмену ракетно-ядерными ударами.

Что будет при таком варианте развития событий? Только некоторые детали.

Любимые сердцу главы Военного комитета блока адмирала Роба Бауэра Нидерланды окажутся морским дном, Соединенное Королевство навеки скроется в водах Атлантического океана, между Францией и Германией запросто может возникнуть пролив имени товарища Сталина.

Но первым актом этого действа непременно будет ядерная прожарка в Брюсселе (от которого, разумеется, камня на камне не останется) членов Военного комитета НАТО во главе с голландским адмиралом. В этом случае все-таки хочется задать вопрос Робу Бауэру: «Вы именно этого добиваетесь?»

Теперь несколько слов еще об одних глупостях. Газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году.

В этом случае вопрос к авторам подобных замыслов: а как вы себе представляете это технически? Ведь все ядерное оружие в 1991-1992 годах Украина передала России (списки и перечни известны). И что теперь? Москва вернет Киеву бомбы и ракеты? Или кто? Поподробнее, пожалуйста. Но ответов у дураков в США и Европе (и это не преувеличение) на эти вопросы нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок