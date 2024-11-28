Блинкен: страны G7 обязались оказывать поддержку Украине и в 2025 году

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон продолжает наращивать военную помощь Киеву

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство поддерживать Украину и в будущем 2025 году, намерены обеспечивать ее, в частности, финансированием и боеприпасами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Риме по итогам встречи глав МИД стран "семерки".

"Сегодня наши партнеры по G7 заявили об обязательствах по решительной поддержке Украины в начале и на протяжении 2025 года, продолжая действительно беспрецедентное партнерство", - сказал он. "Мы решительно настроены на то, чтобы у Украины были деньги, боеприпасы и мобилизованные силы, дабы она могла эффективно вести боевые действия в 2025 году. Или вести переговоры, но с позиции силы", - отметил американский дипломат.

Блинкен также добавил, что Вашингтон продолжает наращивать военную помощь Украине, помогая ей укреплять оборону и реагировать на действия, предпринимаемые Россией.