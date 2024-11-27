«Талибан» оказался безопаснее Украины и Запада.

Эксперты спрогнозировали вероятность исключения «Талибана» из списка террористических организаций

В Госдуме предложили исключить «Талибан*» из списка запрещенных в России организаций. Инициатива уже внесена в нижнюю палату парламента. По мнению экспертов, решение о снятии статуса террористов с талибов может улучшить отношения Москвы и Кабула, позитивно отразится на стабильности в Азии, а главная террористическая угроза для России сейчас исходит с Украины и Запада.

В Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия позволит пересмотреть статус запрещенного в России "Талибана*". Инициатива предусматривает, что запрет на деятельность организации может быть приостановлен временно. Для этого необходимо решение суда Российской Федерации, основанное на заявлении генерального прокурора или его заместителя. Ключевым условием является наличие фактических данных о том, что организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Примечательно, что во вторник секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу во время визита в Афганистан сообщил, что Москва рассматривает возможности исключения "Исламского Эмирата" из черного списка России. По его оценке, это может стать важным шагом для укрепления политических и экономических связей двух стран.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, в Кремле говорят о возможности снять статус террористов с "Талибана", правда пока "на уровне рассуждений". В октябре он также замечал, что соответствующая работа ведется, писал "Интерфакс". В то же время спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов указывал, что соответствующее решение было принято "высшим руководством страны", сообщал ТАСС.

На фоне внесения в Госдуму законопроекта, способного скорректировать статус "Талибана", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что тесное взаимодействие с Кабулом на сегодняшний день необходимо, поскольку данное государство находится в соседнем с Россией регионе. Однако он обратил внимание на то, что решение об исключении объединения из числа террористических до сих пор не принято.

Пересмотр статуса "Талибана" уже осуществлялся другими странами постсоветского пространства. Так, в декабре 2023 года власти Казахстана удалили данную организацию из перечня запрещенных объединений. Этой осенью схожую процедуру провело и правительство Киргизии.

Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН, напоминает, что при внесении талибов в список террористических организаций в 2003 году "имелся совершенно иной международный контекст". "С тех пор объединение претерпело определенную эволюцию", – считает он.

По мнению собеседника, талибы пользуются определенной популярностью среди собственного населения, а также занимают взвешенную позицию по вопросам, связанным с наркотрафиком, организованной преступностью и борьбой с экстремизмом. Кроме того, есть международные игроки, которые куда больше соответствуют такому понятию, как "терроризм", говорит Долгов.

"Так, США и европейские страны активно поддерживают Киев. Фактически они убивают мирных жителей, обстреливают западным оружием и с помощью военных НАТО гражданские объекты на территории России. Вот где настоящая угроза. Мне кажется, что "Талибан" даже нельзя сравнивать с ними", – считает собеседник.

В то же время Кабул и Москва развивают взаимовыгодное сотрудничество. "На мой взгляд, основания для снятия статуса террористов с "Талибана" имеются. Однако это будет непростое решение, которое под собой должно иметь крепкую законодательную базу. Более того, тут потребуется определенная политическая воля", – уточнил собеседник.

Решение по отмене запрета "Талибана" станет победой реализма в государственной политике Российской Федерации, считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай". Он напомнил, что движение более трех лет управляет Афганистаном, и за это время оно во многом позитивно повлияло на экономику, торговлю и безопасность внутри страны. Между тем отношения с афганскими властями также важны для многих партнеров России, добавил эксперт. Среди них спикер выделяет Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Отмена статуса террориста откроет России дополнительные возможности для сотрудничества с Кабулом: строительство железных дорог, газопровода,

перечислил политолог. Для "Талибана" же признание России и снятие ограничений стало бы крайне важным событием, продолжил он. "Это качественно повысит статус Кабула в евразийской мировой системе", – подчеркнул собеседник. Вместе с тем, как указал эксперт, у правящего в Афганистане режима имеются и критики. Впрочем, "это уже внутренние дела страны, и смешивать отношения Москвы и Кабула с этими аспектами может быть некорректно", рассуждает Ткаченко.

Аналитик также обратил внимание на потенциальный риск распространения неприемлемых для России идей "Талибана" в стране. "Угрозы наверняка есть, но с ними борются ФСБ и другие спецслужбы. И не следует "красить" весь Афганистан одной краской. Там есть радикалы, но есть и те люди, которые находятся в правительстве и решают вполне технократические вопросы. С последними мы и ведем диалог", – пояснил собеседник.

"Талибан" находится у власти в Афганистане с 2021 года. За это время страна не демонстрировала себя в качестве угрозы региональной стабильности, дополняет востоковед Кирилл Семенов. "Наоборот,

Кабул прилагает все возможные усилия для борьбы с терроризмом, наркотрафиком. Разумеется, интересам России это никак не противоречит",

– считает он. "Сохранение статуса террориста для "Талибана" в некотором роде тормозит развитие двусторонних контактов между Москвой и Кабулом. Это оказывает влияние на торговые отношения, затрудняет работу предпринимателей, желающих вести дела с Афганистаном", – рассуждает он.

"К тому же фактически диалог с "Талибаном" уже имеется. То есть по большому счету снятие с объединения террористического ярлыка – это скорее вопрос времени. А вот кто больше подходит под террористов, так это наши непосредственные оппоненты. Напомню, что удары, которые наносятся по территории России дальнобойным оружием, инициировали США и ЕС. Так что современный терроризм – это не "Талибан", а Запад и его союзники", – заключил Семенов.

Олег Исайченко

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ