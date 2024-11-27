Заменят ракетные катера: Израиль закупил корветы класса Reshef

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Модель корвета Reshef, 2021 год

Минобороны Израиля объявило о заключении соглашения, которое предусматривает закупку пяти корветов нового проекта Reshef для замены ракетных катеров типа Saar 4.5 Nirit, находящихся на вооружении более четырёх десятилетий.

Возможно, что новый класс кораблей получил своё наименование в честь головного катера проекта Saar 4. В сравнении с Saar 4.5 Nirit они будут крупнее, имея длину 76 метров и водоизмещение 850 тонн вместо 62 м и 500 т соответственно. Благодаря увеличенным размерам планируется достичь лучшей устойчивости, большего запаса хода и возможности интеграции более сложных систем.

Корветы получат комбинированную силовую установку (CODOG). В отличие от них, корабли класса Nirit оснащались дизельными двигателями, оптимизированными для выполнения более коротких прибрежных миссий.

Что касается вооружения, то Reshef будут оснащены комплексом Barak 8 и морской версией Iron Dome (C-Dome), которые обеспечат многоуровневую защиту от воздушных угроз, включая высокоскоростные ракеты. Противокорабельные средства будут, вероятно, представлены ПКР Malhehei Yam. Вспомогательное вооружение включает 76-мм скорострельную пушку OTO Melara.

Катера класса Nirit, оснащённые ПКР Gabriel и зенитными установками Phalanx, не имеют многоуровневой противовоздушной защиты, необходимой для борьбы с современными угрозами, такими как беспилотники и усовершенствованные ракеты.

Вместо обычных радаров, характерных для Nirit, Reshef получат РЛС с АФАР, способные отслеживать как воздушные, так и надводные угрозы, а также средства РЭБ.

Конструкция корветов включает в себя элементы маскировки для уменьшения радиолокационной заметности, что затрудняет его обнаружение во враждебной среде.

С точки зрения функциональности, Reshef предназначены для работы в различных нишах и способны защищать морские объекты, такие как газовые платформы, а также выполнять традиционные задачи по обеспечению безопасности на море. Nirit, напротив, предназначались только для береговой обороны и базовой ПВО.