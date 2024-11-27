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Военное обозрение

КНДР представила новый самоходный противотанковый комплекс Bulsae-5

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Источник изображения: topwar.ru

Bulsae-4 6х6

В рамках прошедшей в Пхеньяне оборонной выставки КНДР представила новый самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-5.

По всей видимости, данное изделие является модификацией СПТРК Bulsae-4 6х6, имеющей расширенную колесную базу 8х8, но сохранившей 8 пусковых установок. Возможно, что переход на новое шасси, в роли которого выступает, вероятно, платформа М-2010 (созданная на базе российского БТР-80), был вызван стремлением увеличить мобильность системы.

Источник изображения: topwar.ru

Bulsae-5 8х8

Bulsae-4, представленный в конце 2010-х годов, устанавливается на шасси БТР-амфибии M-2010 в версии 6x6. Комплекс имеет вооружение, включающее 8 готовых к запуску ПТУР, расположенных на поворотной пусковой платформе. Машина оснащена дизельным двигателем, позволяющим развивать скорость до 90 км/ч и преодолевать расстояние около 500 км.

Ракеты управляются с помощью электронно-оптической ГСН в сочетании с командным наведением по волоконно-оптическому кабелю. Применение ПТУР рассчитано с закрытых позиций и предусматривает нанесение ударов по бронетехнике сверху для поражения наиболее уязвимой верхней полусферы. Эффективная дальность огня составляет от 10 до 25 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
БТР-80
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