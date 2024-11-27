«В скором времени»: Главком ВСУ Сырский анонсировал новое контрнаступление украинской армии

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Главком ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ в «скором времени». Об этом он заявил в ходе встречи с украинскими блогерами. Об этом пишет украинская пресса.

Генерал провел встречу с блогерами, где рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, пообещав, что ВСУ не будут «вечно отступать», а скоро перейдут к наступательным операциям. По его словам, самыми сложными направлениями являются Покровское и Кураховское направления, но критической ситуации там удалось избежать, и сейчас ВСУ готовятся к контрнаступлению. При этом нет гарантии, что ВСУ ударят именно на Южном Донбассе, так как позиции здесь у ВС России довольно сильные.

Покровское и Кураховское направления. Ситуация тяжелая. Но вопрос решен, резервы развернуты, планы противника сорваны. Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто – увидите.

- заявил присутствовавший на встрече военный Кирилл Сазонов.

Как предполагают эксперты, в том числе украинские, речь идет о контрнаступлении, которое Зеленский ранее обещал провести американцам. На данный момент у него есть все необходимое для этого, поскольку из Европы начали возвращаться подготовленные бригады. Конечно, развернуть операцию уровня контрнаступления 2023 года Генштаб ВСУ не сможет, но приостановить наступление российских войск на отдельном направлении и стабилизировать ситуацию на какое-то время — это вполне решаемо.